Contradice hermano de Giovanni al gobernador de Jalisco, ‘sí lo mataron por no traer cubrebocas’

Gobernador @EnriqueAlfaroR usted miente al decir que a mi hermano Giovanni López no lo detuvieron por no usar cubrebocas. Si no hubiera sido por su orden obligatoria, mi hermano estuviera vivo, lo asesinaron por su culpa: Cristian López. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/AmYVOmgSIj — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 5, 2020

El hermano de Giovanni López subió un video en Twitter en el que culpa al gobernador Enrique Alfaro por la muerte del joven albañil.En un video grabado por familiares de Giovanni se observa a un grupo de agentes que forcejean con el joven para subirlo a una patrulla, mientras su familia le dice que no se preocupe, que van a ir por él, en tanto que increpan a los policías.“No lo pueden subir [a la patrulla] porque no está haciendo nada. ¿Porque no trae el cubrebocas?”, se escucha decir a una mujer, quien le reclama a un policía por golpear al joven, “si no estaba haciendo nada”.“Si lo matan, ya sabemos”, dice un hombre a los oficiales.Al día siguiente la familia acudió a buscar a Giovanni a los separos de la policía, donde les dijeron que estaba en el Hospital Civil de Guadalajara. Más tarde les informaron que había muerto. Familiares indicaron que el acta de defunción señalaba que falleció por un golpe en la cabeza, y cuando acudieron al Servicio Médico Forense vieron que el cuerpo tenía un balazo en una pierna.