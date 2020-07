Contrata Lozoya a ex subprocurador

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Para negociar su regreso a México, Emilio Lozoya Austin contrató los servicios legales de Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el último año del sexenio de Felipe Calderón.



El litigante también asumió la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ex director de Petróleos Mexicanos, la primera sujeta a proceso y la segunda evadida de la justicia. Ambas son acusadas de lavado de dinero.



El ahora defensor de Lozoya fue subprocurador durante sólo ocho meses, cargo al que llegó por designación de Calderón y a propuesta de la entonces Procuradora Marisela Morales Ibáñez.



Durante su breve paso por la Procuraduría, instaló las Unidades de Protección de Derechos Humanos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el Centro de Investigaciones Federales, el lugar de los arraigos domiciliarios.



De su salida de la PGR, en su momento se dijo que había ocurrido como consecuencia de las fuertes diferencias que tuvo con Morales, por los criterios para tramitar el trabajo del área bajo su cargo.



El abogado es doctor en derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca, España, y realizó estudios de política criminal y derecho penal en la Universidad de Munich, Alemania.



Lozoya fue detenido en la ciudad española de Málaga el pasado 12 de febrero, luego de nueve meses de ser buscado por la Interpol.



Según fuentes federales, huyó de México en la primera semana de mayo y siempre estuvo escondido en el sitio donde fue detenido.



En los primeros días de junio de este año, luego de que Javier Coello Trejo renunciara a su defensa, Lozoya contrató a Ontiveros como su nuevo representante legal y su estrategia significó un viraje tendiente a negociar su allanamiento a la extradición, lo que finalmente sucedió el día 29 del pasado mes.



Extraoficialmente se ha informado que para negociar su retorno, Lozoya ofreció más de una decena de videos que revelan los sobornos que habría entregado a varios legisladores de la Oposición en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para aprobar las reformas del Pacto por México.



Ontiveros no ha hecho ninguna manifestación pública desde que asumió la defensa de Lozoya.



El ex director de Pemex tiene dos órdenes de aprehensión, una por lavado relacionada con un supuesto soborno a cambio de que Pemex comprara a Altos Hornos de México (AHMSA) la planta de Agronitrogenados. El dinero supuestamente lo habría empleado para comprarse una casa en Lomas de Bezares.



El segundo mandamiento judicial es por lavado, asociación delictuosa y cohecho, vinculado con los sobornos de Odebrecht y la compra de una residencia en Ixtapa, por parte de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya.