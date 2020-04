Contratan en un día a 3 mil médicos que atenderán Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que hasta el momento han sido contratados 3 mil médicos generales tras convocatoria para contar con personal para atender a enfermos de Covid-19.



"Del sábado a hoy martes, básicamente ayer que fue el día que se convocó a esto, se inscribieron 7 mil médicos en general para el Insabi y para el Seguro Social y ayer me informaron que de esos 7 mil ya fueron contratados 3 mil ayer mismo", afirmó en conferencia mañanera.



"Hay mucha solidaridad, inclusive pasantes que quieren ayudar, pero la contratación se está haciendo a titulados, médicos generales".



El Mandatario agradeció al personal médico por cuidar enfermos y salvar vidas y la ciudadanía por atender el llamado a quedarse en casa.



"Seguir agradeciendo a la gente porque está haciendo caso a las recomendaciones y debemos de continuar así, no se relaja la disciplina, hay que seguirnos quedando en casa de manera voluntaria, es por el bien de nosotros mismos, hay que cuidarnos en familia, esto nos está ayudando a que no haya un desbordamiento en la epidemia, si continuamos así, vamos a salir pronto de la crisis", expresó.



"También los empresarios, comerciantes, están ayudando porque se están cerrando establecimientos empresariales, comerciales y se le sigue pagando a trabajadores".



El sábado, López Obrador anunció un plan para contratar con médicos capacitados para atender a pacientes con Covid-19 en el país.



El plan consiste en la creación de equipos de respuesta donde especialistas capacitarán a médicos generales. Dichos equipos estarán liderados por un neumólogo, internista, intensivista o urgenciólogo, quienes capacitarán en línea y presencialmente al personal de apoyo que incluye médicos y enfermeros.