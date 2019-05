Contratará Agsal crédito para reubicar línea de abasto

El Congreso de Coahuila autorizó a la paramunicipal Aguas de Saltillo contatar un crédito por hasta 60 millones de pesos para reubicar una línea de conducción de agua potable constuida en una extensión que será afectada por la ampliación de la carretera que une a la capital del estado con Zacatecas.El crédito se contratará con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones, y la autorización del Legislativo, prevista como requisito en la ley, se da a partir de una iniciativa enviada por el Presidente Municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas.La línea de abasto de aguas de Saltillo será afectada en una longitud superior a los diez kilómetros, por lo que se hace necesaria su reubicación.Lo anterior de conformidad con el Proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en que se plantea un financiamiento con un plazo hasta el año 2026; “y que provenga de un proceso competitivo”.La solicitud fue hecha por el Ayuntamiento el pasado 15 de mayo de 2019, y se turnó a la Comisión de Finanzas, ya que de acuerdo a la Ley de Deuda Pública para el Estado, el Código Municipal para el Estado de Coahuila, la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Ingresos para Ejercicio Fiscal 2019, corresponde al Congreso Local autorizar los montos máximos por los cuales las entidades municipales, buscan la contratación de financiamientos y obligaciones.Se estableció también que mediante las actas de Consejo de Administración de Aguas de Saltillo, de fechas 2 de octubre y 5 de diciembre, ambas del año 2018, éste aprobó por unanimidad la solicitud de contratar un crédito por hasta el valor señalado, en el Presupuesto y Plan de Trabajo para el ejercicio 2019.Cabe destacar que según el acuerdo, el monto deberá ser cubierto por la propia compañía y no se solicitará el aval o garantía del Estado o Municipio de Saltillo.El Dictámen especifica que en el citado oficio, también se señala que el Municipio, por medio del Presidente Municipal, Tesorero del Ayuntamiento y demás funcionarios facultados para ello, deben analizar con la institución financiera que ofrezca las mejores condiciones crediticias, los mecanismos de pago de los compromisos crediticios que en su caso se adquieren.“Es del conocimiento de la Comisión de Finanzas, que en la actualidad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra desarrollando un proyecto para la ampliación y remodelación de la carretera Zacatecas-Saltillo, en el tramo comprendido entre la ciudad de Saltillo y el Ejido La Encantada, por lo que, el proyecto de ampliación servirá para garantizar una mayor seguridad vial a los conductores, así como el impulso del crecimiento económico de la zona industrial de Saltillo y la Región”, destacan los considerandos.Subraya que es imprescindible la reubicación de la actual línea estratégica de conducción de agua potable propiedad de SIMAS Saltillo y operada por Aguas de Saltillo, que se aloja en el margen de los 10.6 kilómetros carreteros objeto de la ampliación, a través de los cuales se abastece con más de 50 mil metros cúbicos diarios de agua a la población saltillense.“La actual ubicación de la tubería se encuentra en el margen de la vía existente, así como la profundidad de la instalación, hacen imposible la realización de los trabajos de terracería necesarios para la conformación del nuevo cuerpo de la carretera, en un tramo de una longitud total de 6 mil 650 metros de conducción, ya que de no removerla, la misma sería absorbida por el proyecto de ampliación quedando por debajo de la nueva vía federal resultando inoperable su mantenimiento propiciando rupturas, fugas y o colapsos de la red. Así mismo, se renovarán los materiales de construcción de la red hídrica, sustituyendo la actual tubería de dichos tramos construida con materiales de asbesto-cemento, por hierro dúctil de última generación”.Las actuaciones para la reubicación de la tubería que se verá afectada sobre los 10.6 kilómetros carreteros del proyecto de ampliación y mejoramiento de la carretera, requieren de una inversión total aproximada de 120 millones de pesos, se informa en el dictámen.“Dada la importancia del citado monto y con la finalidad de no afectar la capacidad de inversión ordinaria anual de la empresa paramunicipal, y del mismo modo poder dar respuesta adecuada en la ejecución a la obra a llevar a cabo por la SC T, esta comisión considera necesario la obtención de un crédito por el valor equivalente al 50% del proyecto de reubicación de línea, para ser cubierto económicamente en su totalidad por Aguas de Saltillo S.A. de C.V., mediante los flujos económicos de la compañía”.El resto de la inversión necesaria para reubicación de la red en cuestión procederá de la propia capacidad de inversión de la compañía en los años subsecuentes.La autorización municipal se dio en el Acuerdo de Cabildo 202/26/18, asentado en el Acta No. 1575/26/2018, de fecha 30 de octubre de 2018.