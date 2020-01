Controlan incendio en Nava

Escuchar Nota

Nava.- Elementos de bomberos del municipio de Nava y de Morelos controlaron un incendio que se originó en el predio destinado para la basura vegetal como ramas y escombro a la altura del antiguo camino a Allende.



Armando Vital, director del departamento de Bomberos de Nava dio a conocer que después de las 5 de la tarde de este martes se acudió al predio alejado de la mancha urbana a apagar el incendio que fue controlado con el apoyo de bomberos del municipio de Morelos.



Destacó que se desconocen las causas del incendio pero pudiera ser que alguien que llevó basura también depositó cenizas con alguna braza que originara las llamas según informes del encargado del basurero.



Relató que este tipo de basura no es admitida en el relleno sanitario regional ubicado en Allende , por ello se habilitó este espacio para este tipo de desechos desde administraciones pasadas.



Indicó que no se lesionó ninguna persona en este incidente y se controlaron las llamas aunque se monitorea el lugar para que no se origine nuevamente.