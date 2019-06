Contundente victoria de Italia en Mundial femenil

Italia marcó el ritmo y puso el futbol sobre la cancha en el Mundial Femenil para golear 5-0 a Jamaica, poniéndose a la cabeza del Grupo C con 6 puntos.Con este resultado, la escuadra azzurra puso las cosas al rojo vivo en este sector, pues Brasil, que tiene 3 unidades, tendrá que pelear su clasificación con las italianas el próximo martes, mientras que la Reggae Girlz que no han sumado, se enfrentarán a Australia que también tiene 3 unidades.Para Italia fue muy fácil tomar el mando de las acciones y Cristiana Girelli, quien se convertiría en la figura del partido al despacharse con un triplete, abrió el marcador al minuto 12 por la vía penal.Esta pena máxima que inicialmente había detenido la arquería Sysney Schneider tuvo que repetirse de acuerdo al ordenamiento del VAR, que detectó cómo se adelantó la arquera. Girelli volvió a cobrar y anotó el 1-0.La goleadora de la Juventus no perdonó y anotó dos más al 25' y 46', para poner el 3-0.En el complemento, las diferencias se marcaron aún más y en el terreno de juego Italia impuso condiciones, haciendo ver mal a las caribeñas que se notaban inocentes y sin una idea futbolística clara.Aurora Galli, quien entró de relevo clavó un doblete al 71' y 81', para darle forma a la goleada, que es el segundo marcador más abultado de este Mundial, atrás del 13-0 que le propinó Estados Unidos a Tailandia.