¿Conviene pedir un préstamo para pagar la cuesta de enero?

Pedir un préstamo para pagar deudas puede ser la mejor solución en un determinado momento, más si se trata de la cuesta de enero. Es más, podría llegar a ser la única vía de escape. Pero, ¿en qué caso buscarlo? ¿Acaso existen alternativas?En el caso de que tengas deudas a las que no puedes hacer frente, y que estén haciendo más pesada la cuesta de enero, entonces solicitar un préstamo para saldarlas es una posibilidad que puedes contemplar. Evidentemente, esto implica seguir endeudado durante más tiempo, pero puede ser el mejor salvavidas, o incluso la única solución para tu situación particular.El hecho de pedir un préstamo para hacer frente a otras deudas, depende de la cantidad que se necesita y de los términos del préstamo. Porque no todos son iguales. Así que si estás en una situación delicada, es mejor optar por un préstamo que se ajuste a tus necesidades, al que puedas hacer frente. No al primero con intereses abusivos que encuentres por Internet. Necesitas mirarlo con lupa.Sin embargo, si no quieres caer en otro préstamo más, puedes echar un vistazo a otras alternativas que existen y que podrías llegar a considerar dependiendo de tu situación.Una de ellas es la reunificación de deudas; la cual puede ser realmente interesante como alternativa al préstamo. Incluso, reunificar las deudas con un préstamo personal es una opción perfectamente válida. De hecho, se puede conseguir reducir el tipo de interés alargando el plazo, para así respirar y llevarlo lo mejor posible.Otra opción es lade las deudas. En el caso de que la deuda sea con el mismo acreedor, es posible reducir la cuota mensual a cambio de ampliar el plazo de devolución. Más tiempo es sinónimo de más intereses, pero mejor eso que seguir ahogado.También está la opción de pedir dinero prestado a familiares o amigos. Esta opción en algunas ocasiones puede resultar delicada, si es que no cumples con el o los pagos. Además, dado el contexto económico actual por lapor, es necesario pensar dos veces quién puede ser el mejor acreedor.Como ves, hay distintas vías que se pueden contemplar. El hecho de tener la posibilidad de pedir un préstamo personal para pagar las deudas es una solución recomendable y que se puede considerar, tanto si alguna de las anteriores vías sale o no.Si estás decidido a pedir un préstamo para pagar deudas, te recomendamos echar un ojo a losque más se ajusta a tus necesidades, con las mejores condiciones posibles, sin comisiones y en 24 horas. De tal forma que puedas recibir en tu cuenta elque te hace falta para saldar lapendiente.Como te decimos, puede ser la única salida que tengas disponible en una situación de carencia financiera. Por ello, si quieres salir de un apuro, es importante que sepas cómo puedes salir de él.es el primer optimizador financiero mundial que agrega cuentas bancarias de sus más de 2 millones de usuarios, con toda la información necesaria para gestionar sus finanzas y consejos sobre cuáles son los productos óptimos para cada uno de ellos. Un optimizador con el que, según el nivel de ingresos, se puede llegar a ahorrar entre un 15 y 30 por ciento en gastos.En México, brinda su servicio a más de 80 mil usuarios con cuentas en los bancos más importantes del país. Cuenta con la funcionalidad dee, nota que evalúa los ingresos y gastos de los usuarios y permite acceder a los mejores productos financieros según la capacidad de ahorro de cada persona. También ofrecenpara sus usuarios.