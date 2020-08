Convierte tu contraseña del WiFi en un código QR

Escuchar Nota

es una frase que escuchamos constantemente cuando familiares o amigos visitan nuestro hogar; o es la que decimos al visitar la casa de otra persona. Si bien es una situación común, nEl nombre de estos códigos viene del inglés quick response (respuesta rápida). Son módulos que almacenan información en una matriz de puntos. De manera sencilla, estos pequeños cuadrados punteados son superiores a los códigos de barras pues contienen más información. Además, ésta se puede ampliar o reducir al modificar los píxeles del código.Es decir, cuando los dispositivos capaces de hacerlo escanean estos cuadros, descifrarán la información contenida en ellos. De ese modo, nos proporcionarán un enlace, archivo o tu clave de internet.Hacer uno de estos códigos no es difícil. Para ahorrarte trabajo cada que te preguntan cuál es la clave de tu WiFi, sigue estos pasos:Teclea en tu navegador la siguiente dirección web https://qifi.org/ . Una vez que lo hayas hecho, aparecerá una página que dice “pure JS WiFi QR Code Generator”. Debajo de ese título, hay unos campos en blanco que te pedirán 3 pedazos de información para poder generar tu código QR.En tu módem, o donde la tengas almacenada, localiza los siguientes datos:- SSID, es el nombre de tu WiFi (el que se muestra cuando te conectarás en tu laptop o móvil);- Key, es la contraseña que utilizas para conectarte al internet.- Donde dice “encryption” deberás escoger el cifrado que utiliza tu red WiFi. Comúnmente, las redes utilizan WPA/WPA2, si tu red utiliza eso, no deberás cambiar nada. Sólo si estás seguro que tu red utiliza otro tipo de cifrado, selecciona el aplicable.Si hay un pequeño error, el código QR no te permitirá la conexión automática.y aparecerán las opciones Save! (guardar), Export! (exportar) y Print! (imprimir).Primero, selecciona la opción de exportar para guardar la imagen del código QR en formato PNG y almacenarla en tu teléfono móvil, PC u otra ubicación segura. Si quieres imprimir el código para también tenerlo en formato físico, selecciona esa opción después de haber exportado la imagen.Una vez que has generado el código QR, ya será más fácil que tus amigos, familiares, visitas, o con quien quieras compartir tu conexión WiFi, se conecten a ella.Quienes necesiten utilizar el QR para conectarse a la red, deberán escanear el código con su móvil. Algunos teléfonos inteligentes ya traen integrada Lens, una función de Google que sirve para escanear y leer este tipo de códigos. Pero también podrás encontrar otras opciones en tu tienda de aplicaciones (independientemente de si eres usuario Android o iOS).Una vez que quienes lo necesiten tengan abierto el escáner QR en su móvil, apunta con ella hacia el código. Mantén esa posición unos segundos para permitir la lectura de la información. Cuando eso pase, se abrirá en el móvil la pantalla de ajustes del WiFi y notarás que automáticamente ha seleccionado la red y ha escrito la contraseña. Después de eso, ya sólo falta que le den al botón de “conectar” para tener acceso al internet.De este modo, te ahorrarás todo el proceso de buscar la información cada vez que alguien necesite usar tu WiFi. Y esa persona, no tendrá que escribir la contraseña del internet caracter por caracter o dígito a dígito.