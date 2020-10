Convierte tu selfie en una pintura de Van Gogh o Frida Kahlo

Escuchar Nota

México.- Hay quien pone mucha atención a las selfies que se toma. Utiliza filtros, recortes, busca la mejor pose y sonrisa para que su imagen parezca toda una obra de arte. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo te verías si realmente fueras parte de un cuadro famoso? Ahora puedes averiguarlo a través de una nueva función disponible en Google Arts & Culture.



Anímate a formar parte de un cuadro al estilo Van Gogh o Frida Kahlo. La última actualización de la aplicación Arts & Culture de Google está incluyendo una serie de filtros artísticos que, a través de tecnología de realidad aumentada, puede transformar tu selfie en una pintura famosa. Y no solo eso, también tiene otras opciones para, por ejemplo, probarse un objeto histórico invaluable.



En total, son cinco filtros para probar: puedes ver tu imagen al estilo de autorretrato de Van Gogh; ser parte de la pintura Autorretrato con mono de Frida Kahlo; convertirte en la chica con un pendiente de perla de Johannes Vermeer; y también ponerte un casco de samurái del siglo XIX; o un collar de loza del Egipto del siglo XIV.



“Gracias a nuestros socios que hacen que sus increíbles colecciones estén disponibles en línea, pudimos crear cinco filtros de realidad aumentada modelados en 3D educativos y divertidos basados en pinturas, objetos y accesorios icónicos de todo el mundo”, señaló Google en su blog.



La empresa también detalló que la experiencia está pensada para que los usuarios puedan explorar a detalle todos los escenarios y objetos desde todos los ángulos, es decir que pueden moverse en la toma para ver más del cuadro o los objetos. “Nuestro equipo se guió por los Principios de IA de Google para determinar cómo crearíamos esta función para todos, teniendo en cuenta el beneficio social, la seguridad, la privacidad y el rigor científico”; afirmó la empresa, y añadió que Art Filter aplica el procesamiento de imágenes basado en Machine Learning porque, “para hacer posible este tipo de función con realidad aumentada, se necesita un anclaje sofisticado del contenido virtual al mundo real. A través de este enfoque, los artefactos pueden posicionarse de manera orgánica y suave en su cabeza o reaccionar a su expresión facial”.



Y, como la intención no es solo divertir a las personas son nuevos filtros, sino dejarles algo de conocimiento, antes de probar este efecto, podrán ver más sobre su historia y contexto.







¿Cómo utilizarla?



Puedes encontrar esta función como “Art Filter", solo tienes que asegurarte de contar con la última versión de Google Arts & Culture. Si no la tienes, recuerda que la misma está disponible como descarga gratuita tanto en la App Store para dispositivos iOS, como en la Play Store para equipos con sistema Android.



Una vez que la tengas disponible toca el ícono de la cámara arcoíris que se ubica en la parte inferior de la página de inicio.



Entonces verás todos los filtros disponibles en la aplicación y podrás jugar con cada uno.



Cabe señalar que antes de aplicar los efectos a tu rostro, la aplicación te proporcionará un poco de historia y contexto sobre la obra de arte o el objeto que hayas elegido.



Google aclaró que, por seguridad, la función de Art Filter, se ejecuta completamente en el dispositivo y que los videos y fotos no se almacenan a menos que el usuario elija guardarlos o compartirlos con amigos, en ese sentido la empres a invita a usar el hashtag #ArtFilter en las redes sociales.



Esta no es la primera que Google lleva diversión y conocimiento a través de tecnología de realidad aumentada. También a través de su app Google Arts & Culture, en colaboración con instituciones como el Museo Estatal Darwin de Moscú y el Museo de Historia Natural de Londres, es posible disfrutar de animales prehistóricos desde la comodidad de un teléfono inteligente. En esta herramienta también se puede interactuar con Lanzón, el “dios sonriente” preincaico de alrededor del 500 a. C., ver el módulo de comando del Apolo 11; o elegir entre miles de pinturas para decorar tu espacio, como El beso de Gustav Klimt.