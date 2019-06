Convierten a Rosarito, BC, en el Hollywood de México

Desde hace décadas, Playas de Rosarito se convirtió en el destino predilecto para algunas de las producciones cinematográficas más importantes de Hollywood y, recientemente, para series televisivas.Los estudios que se localizan en la costa sur del municipio, fueron testigos hace 23 años de la filmación de la película de James Cameron, Titanic, así como de otros títulos famosos como Pearl Harbor y Little Boy.En los años recientes, Playas de Rosarito albergó a producciones televisivas como Fear the Walking Dead, quienes durante dos años grabaron dos temporadas; actualmente, se filma la serie de Selena Quintanilla que prepara una empresa estadunidense que ofrece servicio de entretenimiento en streaming.En entrevista, el delgado de Rosarito de la Secretaría de Turismo de Baja California, Fernando Toledo, puntualizó que la cercanía con California en Estados Unidos, el costo y la variedad de paisajes que ofrecen el municipio y la entidad, provocan que los productores elijan esta región para grabar.“Los paisajes de Baja California te ofrecen que en tres horas puedas estar en el desierto, en Mexicali, o en La Rumorosa, donde Matt Damon grabó una película de un marciano, porque ofrecía paisajes que se podrían asemejar a Marte.“Además, la cercanía es una ventaja, porque por ejemplo un productor puede irse a su mansión en Los Ángeles los fines de semana, pues cruza rápido y no se tiene que trasladar hasta Malasia que, aunque le saldría más barato, no puede regresar cada fin de semana a ver a su familia”, dijo.Según datos de la dependencia de turismo estatal, en el 2018 Baja California recibió a 77 producciones entre cortometrajes, largometrajes, videoclips, comerciales, documentales y programas de televisión.Ese año, los 77 proyectos dejaron una ocupación de 10 mil 702 cuartos noches y dieron empleo a mil 188 personas, para dejar una derrama económica total de tres millones 165 mil 528 dólares.Mientras, hasta mayo de 2019, se registran 33 producciones que superaron la ocupación de habitaciones de todo el año anterior, con 18 mil 424 y el ingreso económico que se reporta en nueve millones 851 mil 270 dólares, además de generar dos mil 180 puestos laborales.Entre las filmaciones que más aportaron para estas cifras se encuentra “The Rescue”, una película china que se estrenará en 2020 y se terminó de filmar el mes pasado, luego de cinco meses de permanecer en el sitio y ocupar 15 mil cuartos. El proyecto dejó un aporte económico de cinco millones de dólares.“El director de ‘The Rescue’, Dante Lam, quería grabar en el set donde filmó James Cameron y, como parte de las escenas, un barco se hunde, y pues se vinieron para acá”, destacó Fernando Toledo.Para las escenas marítimas, el equipo asiático que trasladó a este sitio a cientos de extras, utilizó el tanque que se creó en los años 90 para construir parte del Titanic.La película muy al estilo “hollywoodense”, narrará la historia de un grupo de rescate de la guardia costera china que vivirá diversos obstáculos que pondrán a prueba su valentía y compañerismo.El funcionario estatal puntualizó que uno de los hoteles preferidos de los productores y las estrellas de cine es el Rosarito Beach Hotel, inaugurado en 1934 y donde se hospedó Leonardo Di Caprio durante la filmación de Titanic, además de actores como Charlie Sheen y Mel Gibson.En este sentido, comentó que para aprovechar la historia y la cultura cinematográfica del destino, próximamente sacarán un producto turístico para los fans de filmaciones.“En esta iniciativa se llevará a las personas a los estudios para que conozcan el sitio donde se grabaron largometrajes emblemáticos como el Titanic y para homenajear a Fear The Walking Dead, podemos hacer el tour de los zombies”, apuntó.Agregó que esperan innovar para hacer más atractiva las experiencias mediante la realidad virtual. “Con esta tecnología podremos recrear los escenarios en el set de Titanic”, afirmó.Por otra parte, comentó que actualmente se incrementó el mercado de grabaciones de series de televisión de una popular plataforma de entretenimiento en streaming, quien grabó varias escenas de sus series icónicas.“Siempre hay producciones, comerciales o cintas independientes, que se graban en Playas de Rosarito. Con Fear The Walking Dead se reactivaron las filmaciones de gran tamaño y una plataforma ya grabó varias producciones en Rosarito”, puntualizó.