Convierten a Saraperos en un ‘navío’ poderoso; cuenta regresiva… Temporada 2000

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El segundo año de la Era Ley fue igual de trascendental que el primero, un equipo de los Saraperos de Saltillo todo poderoso que dominaba la Zona Norte en temporada regular pero que, sin embargo, en postemporada no daba el do de pecho, quedándose una vez más en la orilla por el título.



El “Houston” Jiménez repitió como mánager y colocó a la Nave Verde con el mejor récord de la Liga Mexicana de Beisbol con 77-42, colocándose una vez más como el rival a vencer en postemporada, pero la fortuna le volvió a jugar una mala pasada.



El Clásico del Norte se vivió una vez más en los playoffs, y los Sultanes de Monterrey nuevamente dominaron al Sarape, esta vez en cinco juegos, por lo que el sueño de ser campeón se volvió a esfumar en el seno del Parque Madero.



Varios campeones individuales surgieron en aquel año 2000, pero el que más impresionó fue Eduardo Jiménez, quien desapareció a doña blanca en 45 ocasiones para convertirse en el jugador con más cuadrangulares en una temporada para un jugador zurdo mexicano en toda la historia del circuito, mismo que sigue vigente.



Wilfredo Romero mostró su velocidad en los senderos y se convirtió en el tercer jugador en la historia del Sarape en ganar el título de bases robadas de la LMB con 45.



En cuanto al pitcheo se refiere, Will Flynt se convirtió en campeón de juegos ganados con 13, compartiendo la corona con Ángel Moreno, José Núñez, Efraín Valdez y Emigidio López, mientras que José Juan López tuvo el mejor porcentaje de ganados y perdidos de la liga con .800.





Icono



Wilfredo Romero se convirtió en el tercer jugador en la historia del Sarape en ganar el título de bases robadas de la LMB con 45.