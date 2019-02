Convierten a Yalitza Aparicio en estatuilla del Oscar

El ilustrador Olly Gibbs compartió su trabajo sobre el premio Oscar 2019, que consiste en la creación de una serie de imágenes de los protagonistas de los filmes nominados a Mejor Película, a modo de las estatuillas que entregan a los galardonados.“Cada película está representada por la estatua de oro con un traje y elementos de la cinta”, señala el ilustrador que, de acuerdo con su cuenta de Twitter, trabaja en los diseños de galardones para filmes y televisión; y previamente se desempeñó como editor de arte de Empire Magazine.En su página de internet , el creativo explica que durante seis años ha trabajado en un proyecto personal para ilustrar a todos los nominados a Mejor Película en los Oscar, y comparte un poster con las ocho ilustraciones de los nominados, así como imágenes individuales.“La cantidad de detalles que he puesto en algunas de esas ilustraciones es una locura. Me referí meticulosamente trajes para conseguir lo más exacto posible incluso a los anillos y joyas”, explicó a sus seguidores de Twitter.En el caso de la película mexicana “Roma”, del director Alfonso Cuarón, Olly Gibbs dibuja la estatuilla en blanco y negro, tal y como en el filme; y el Oscar es a modo de la empleada doméstica “Cleo”, a quien da vida la actriz Yalitza Aparicio.“Cleo” porta su mandil a cuadros y una falda, en la base de la estatuilla hay una radio, y más abajo un lazo para tender ropa con algunas prendas, así como una tina, una cubeta y un zacate, utensilios que emplea para sus labores. También aparece la popo de “El Borras”, mascota de la familia para la que trabaja.“Para intentar obtener la estatua de ‘Roma’ lo más precisa posible, pude encontrar fotos de una exposición detrás de escena que muestra los colores originales del traje. A partir de ahí lo convertí en blanco y negro. Así es como se ve la versión coloreada”, indicó Olly en su cuenta de Twitter, donde muestra otra imagen a color.También aparece Rami Malek, en su papel de Freddie Mercury en “Bohemian Rhapsody”; Olivia Colman como la “Reina Anne” en “La Favorita”; Chadwick Boseman como el superhéroe de “Pantera Negra”; y Mahershala Ali como “Don Shirley” en “Green Book”.Así como a Christian Bale en su rol de “Dick Cheney” para protagonizar “El Vicepresidente”; Lady Gaga como “Ally” en “Nace una estrella”; y John David Washington como “Ron Stallworth”, en “El Infiltrado Del kKklan”; cada uno con elementos característicos del filme.Olly Gibbs indicó que, en el período previo a los Oscar 2019, comenzó a ilustrar algunas de las estatuas de películas que pensó que serían nominadas, como fue el caso de “El primer hombre”, y aunque no resultó seleccionada, compartió la ilustración que realizó.De igual forma, dedica una al “Hombre araña” porque asegura le encantó “Spider-Man: Un Nuevo Universo”, por lo que celebró que fue la Mejor Película Animada y usó el estilo de animación de la cinta.