Convierten en basurero antiguo trazo de la 57

El antiguo trazo de la carretera 57, conocido como carretera de La Herradura, cerca del ejido El Diamante, se ha convertido en un depósito de basura. Llantas, escombros, y desechos industriales, son depositados en esta zona sin medir las consecuencias sobre los contaminantes que ahí se dejan.Sergio Marines, encargado de la organización Profauna Saltillo, señaló que es un problema que han tenido de forma constante, debido a que la gente no tiene la cultura de hacer una buena disposición de los residuos, principalmente del hogar.“La carretera de La Herradura que se conocía anteriormente y que ya no está en uso del transporte público, se usa más para tráfico local, de los fraccionamientos y de la gente que vive cerca de El Diamante, ahí hay una gran cantidad de basureros, que la gente –sobre todo los paseantes– ha hecho, y hemos hecho operativos de limpieza y no obstante vuelven a ensuciar”, comentó.Este tipo de basureros clandestinos es un problema no solo para la contaminación del subsuelo, sino son una de las causas de incendios forestales, debido a la cercanía con el bosque de Arteaga, por lo que es importante concientizar a la gente sobre no dejar basura en sus paseos por estas zonas boscosas.“Es basura normal de casa y lamentablemente a pesar de que los limpiamos, sigue la gente tirando la basura, la invitación sería que la gente se lleve la basura a Saltillo ya que ahí hay un servicio de recolección y que ahí sí la pueden disponer adecuadamente”, agregó.