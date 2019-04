Convive 20 días con cadáver de su hermana

La Policía Local y los Bomberos de Alicante han encontrado en una casa el cadáver de una mujer que había fallecido hacía 20 días y se encontraba en un estado avanzado de descomposición. En la misma vivienda residía su hermana, que padece una patología psicológica, y que aseguró a los agentes que "no pensaba" que su hermana hubiera muerto.Al parecer, los vecinos habían alertado de que hacía días que no veían a las dos hermanas, de unos 50 años de edad, y que la casa despedía un fuerte olor, según han informado a fuentes próximas a la investigación.Los bomberos se personaron en el lugar y vieron desde el exterior a una persona que se encontraba en el suelo. En la misma casa, se encontraba la hermana de la fallecida y los efectivos le pidieron que le abriera la puerta, pero la mujer al principio no quería hacerlo.Finalmente lo hizo y les explicó que su hermana "se encontraba muy débil y que había caído hacía unos 20 días". "Ella le había llevado agua, pero no pensaba que se encontraba muerta", han detallado las mismas fuentes.Esta mujer, de alrededor de 50 años, fue trasladada al Hospital de Sant Joan d'Alacant donde además de la patología psicológica que padece, le diagnosticaron amnesia y en el parte médico, también se concretaba un posible estado de shock. La mujer fue dada de alta y, "pese a no encontrarse en buenas condiciones, ha tenido que volver a su casa".Posteriormente, agentes de la Policía Nacional han realizado una inspección ocular en la casa y no han observado "nada extraño, ni signos de violencia", han concretado fuentes del cuerpo de seguridad.