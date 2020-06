Convoca AMLO a quedarse en casa si no deben realizar alguna actividad esencial

Escuchar Nota

“Es una epidemia muy dañina, afecta mucho, duele que se pierdan vidas humanas como está sucediendo. No son números, no son cifras, son pérdidas de vidas humanas, hay mucho dolor en familiares, en amigos. Vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia, mientras no tengamos vacuna tenemos que cuidarnos, por eso se habla del regreso a la nueva normalidad”, expresó.

“Vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo, no vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible, es decir, si se necesita, rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes ahí llamamos, no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente a quedarse en casa”, reiteró.



“Es natural el cansancio, es una cuestión entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario. eso hay que tomarlo en cuenta Hay que cuidarnos, lo más preciado es la salud”, reiteró.

“Ahora sí (le preocupan), es el estado de Tabasco y el Valle de México, aunque esperamos que en los dos casos haya una disminución, pero son los dos lugares donde todavía tenemos contagios activos. Se expresó ayer y lo seguimos registrando”, enfatizó.

presidente de México, pidió a los mexicanos en esta emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19. En la conferencia matutina llevada a cabo en, López Obrador dejó en claro que "Vamos a seguir pidiendo el apoyo de la gente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se ha logrado es por el buen comportamiento de los ciudadanos, un comportamiento ejemplar. Volver a convocar a que nos quedemos en casa, si no tenemos ninguna actividad esencial, si no es necesario hay que darnos en nuestras casas, que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos", dijo.