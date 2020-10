Convoca Coahuila al premio estatal del deporte

Escuchar Nota

"Por eso no quisimos dejar pasar la oportunidad de esta convocatoria, se adaptó para que puedan contender y sean galardonados este 2020", anunció la dependencia.

El Gobierno del Estado, a través del, convoca a atletas y entrenadores al Premio Estatal del Deporte Coahuila 2020.Elrecalcó que pese a la pandemia, en la entidad los deportistas, entrenadores y padres de familia, es decir toda la comunidad deportiva, se ha tenido que adaptar con nuevas estrategias para no parar sus entrenamientos".El INEDEC ha hecho lo necesario para que a través de diversas plataformas, del uso de las tecnologías, se pudiera llegar con entrenamientos y con programas de activación física para abarcar a toda la población.Recalcó que hasta ahora no han permitido las competencias, pero este tiempo se ha aprovechado para hacer trabajo metodológico en el instituto, para cuando se permita regresar no se empiece desde cero enReconoció que esta convocatoria se podría haber cancelado, pero no sería justo dado que la comunidad deportiva ha realizado lo necesario para salir adelante en medio de la contingencia.Dejó claro que cualquiera que gane en las categorías de Atleta, Entrenador y Protección o Impulso al Deporte, en automático representará a Coahuila en el Premio Nacional del Deporte.De los premios, los ganadores recibirán un incentivo económico y placa alusiva.Para conocer más detalles de la convocatoria los interesados pueden visitar:La página: http://www.inedec.gob.mx Facebook: Instituto Estatal del Deporte de CoahuilaInstagram: Inedec CoahuilaTwitter: Inedec Coahuila