Convoca Mauricio Clark a ‘marcha ex gay’

Queridos amigos de @twitter @TwitterMexico @TwitterLatAm , ¿me suspendes mi cuenta por dar mi punto de vista y defender a los niños? ¿Qué hay de los que en los últimos 11 meses me mientan la madre, agreden, difaman y hasta incluso, amenazan de muerte a través de esta red social?

¿Dónde queda la libertad de expresión?



¿Dónde queda la congruencia?



Jamás he ofendido a alguien. Pensar diferente a la comunidad LGBT, no me hace ser homofóbico.



Tolerancia familia. ¡Tolerancia!