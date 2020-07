Convoca movimiento estudiantil de la UAdeC a marcha

Escuchar Nota

El recién creado Movimiento Estudiantil Coahuilense, que se dio a conocer en redes sociales,, la cual iniciará en el bulevar Venustiano Carranza a la altura de la secundaria Margarita Maza de Juárez yAunque la convocatoria no especifica el motivo de la manifestación s, dónde señalan que es excesivo el cobro de 4 mil 893 pesos para los estudiantes e nuevo ingreso y 4 mil 326 para los de reingreso., podría representar un riesgo de contagio por lo que los organizadores anexaron un protocolo de prevención que incluye el uso de cubrebocas, la sana distancia y la aplicación de gel antibacterial.Aunque no se sabe la respuesta que esta actividad pueda tener, el alcance de esta página de Facebook creció rápidamente en unos días, por lo quey si esto no se vuelve un foco de contagio., argumentando que toda la información por lo pronto se dará en su perfil de facebook.