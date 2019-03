Convoca Riquelme a fortalecer Comisión Nacional de Búsqueda

En su carácter de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago y desde la visión estatal que Coahuila ha emprendido como modelo de trabajo con las familias, el Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, expresó, “sin reserva ni condiciones”, el deber de convocar a todas las entidades federativas para fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda.Esto, convocó el Mandatario estatal, a fin de desarrollar de manera conjunta las diversas tareas que la Ley General y las familias de desaparecidos han venido concretando para garantizar este derecho fundamental a la búsqueda de los hoy ausentes.Lo anterior, durante la intervención del gobernador coahuilense en el evento de reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mismo que fue presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tuvo como sede el Palacio Nacional.Riquelme Solís mencionó que hoy es un día relevante para el Estado mexicano, ya que la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda significa el cumplimiento del deber de implementar, de manera adecuada, la Ley General de Desapariciones que las familias construyeron con su participación activa en los últimos años.“Bajo esta nueva visión de derechos humanos que impulsa el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación, estamos comprometidos con las familias para colaborar y coordinar todos nuestros esfuerzos para que la búsqueda de las personas desaparecidas sea una prioridad del Estado mexicano”, enfatizó Riquelme Solís.En su mensaje, mencionó que en los últimos años lo más relevante es la lucha de los derechos por parte de diferentes colectivos de familias de personas desaparecidas en todo el País, ya que ellas han hecho hasta lo imposible para poder encontrar a sus seres queridos, sin obtener una respuesta adecuada de las autoridades.El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la CONAGO indicó que estas personas —principalmente madres, esposas e hijas buscadoras— son quienes hasta ahora han dado una mayor respuesta a la búsqueda de sus seres queridos.“La impunidad, la falta de castigo a los responsables, la falta acceso a la justicia, a la verdad y a sus derechos, es la regla que se perpetua en una situación grave en la que México tiene un saldo desfavorable”, aseguró el Gobernador de Coahuila.En ese sentido, expresó que la desaparición forzada en México es el tema de mayor gravedad en la agenda de la violación de los derechos humanos en nuestro país, ya que el no tener acceso a la búsqueda efectiva, a la identificación forense, a la verdad, a la justicia, a la atención adecuada, a la reparación integral y a la memoria, significa para los fines de una sociedad democrática un fallo estructural en el pacto social.Asimismo, recordó que en la Ley General las familias definieron un compromiso estatal que es de suma importancia para las autoridades: Una cosa es buscar a los perpetradores de estos crímenes que exigen justicia, verdad y sanción; otra, buscar a sus seres queridos con todas las garantías reales y eficaces para encontrarlos a través de este sistema nacional.Expuso que en el centro de todos sus esfuerzos están y estarán siempre las familias y su lucha digna para encontrar a las personas hoy ausentes, por lo que en el Estado mexicano se debe hacer siempre desde, para y con la participación de las familias.“El reto no es fácil. Las tareas son muy complejas. Los resultados son hasta ahora insuficientes, pero estoy seguro que si las entidades federativas sumamos nuestros esfuerzos con la Comisión Nacional, podemos encontrar una ruta de política de Estado que nos permita dar cumplimiento a nuestros deberes que la Ley General nos impone a las autoridades para garantizar a las familias: Verdad, justicia, reparación y no repetición”, enfatizó el gobernador Miguel Riquelme.