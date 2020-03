Convocan a autores coahuilenses para la Feria del Libro 2020

Escuchar Nota

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

MARZO MES DE LA MUJER

(FILC), que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo.La convocatoria estará abierta hasta las 14:00 horas del viernes 20 de marzo del año en curso, precisando que en caso de queLa convocatoria para autores puede consultarse en línea en la página http://www.coahuilacultura.com.mx/convocatorias Como se recordará, la convocatoria va dirigida a creadores,literario de la entidad, para que presenten a concurso propuestas propias de integración al programa literario de esta importante feria.Las propuestas podrán hacerse enviando un correo ao entregarse físicamente en elEl resto de las convocatorias podrá consultarse en la página http://www.caniem.com/es En las artes, hoy recordamos aque reúne por un par de semanas a grandes voces de México y el mundo.Su carrera musical de más de 40 años la ha llevado