Convocan a reanudar sesión sobre juicio político a fiscal de Veracruz

A 13 días de que la sesión extraordinaria para votar si llevan o no a juicio político al fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortíz, el Congreso local convocó a su reanudación el próximo viernes 22 de febrero a las 12:00 horas.​El pasado 7 de febrero, a petición de la Junta de Coordinación Política, la sesión legislativa extraordinaria se suspendió poco antes de someter a votación uno de los dos dictámenes de juicio político contra el fiscal.Los diputados acordaron su reanudación al día siguiente, pero no sucedió y 20 legisladores, la mayoría del PAN, señalaron que votarían en contra, por lo que a Morena no le alcanzaría para lograr mayoría calificada, necesaria para aprobar el dictamen.Posteriormente, la sesión fue suspendida y aplazada.Los trabajos de la Comisión Permanente no pueden reanudarse hasta que concluya la sesión extraordinaria, por lo que se determinó llevar a cabo la misma el viernes.El fiscal Jorge Winckler es acusado de desaparición forzada y tortura.