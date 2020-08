¡Convocan a saltillense! Estará con el Tri Sub 20

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La nueva normalidad le ha brindado una oportunidad importante al mediocampista saltillense Ángel Eduardo Zapata Praga, quien ha sido convocado por la Selección Mexicana Sub 20 para su primera concentración del año, que se llevará a cabo del 17 al 20 de agosto.



No es la primera ocasión que Zapata Praga ha sido llamado por la Selección Mexicana en divisiones menores, en el pasado fue parte del tricolor Sub 18, donde inclusive participó en el Torneo Internacional Juvenil de Niigata, Japón.



El saltillense ha estado presente en las convocatorias del primer equipo de los Rayados, de hecho ha estado en la banca en tres de los cuatro partidos que ha disputado la Pandilla en el torneo, por lo que podría debutar pronto.