Cooperativistas de Sierra Mojada reclaman pago de 20 mdd

Los cooperativistas de la sociedad Mineros Norteños tienen tomadas lasde la Minera Metalin, en Sierra Mojada, como medida de presión para que les pague 20 millones de dólares por incumplimiento de contrato.Lorenzo Fraire Hernández, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, informó que las oficinas de la empresa se encuentran en la localidad de, lo mismo que los yacimientos.“Ya tenemos 4 meses manifestándonos en contra de una compañía que nos debe 7 millones de dólares. Es un adeudo que tienen desde el 2000, en que no nos han querido pagar, están evadiendo esa deuda y el diputado federal (Francisco Javier Borrego Adame) nos ha estado apoyando yen contra de esa compañía”.“Es un fraude lo que están haciendo con nosotros, porque en el 2000 hicimos un contrato y quedaron de pagarnos (explotando las minas) el 2% de regalías y nunca nos han dado… seen agosto de cada año a darnos una cantidad para cubrir esos 7 mdd y nunca nos han dado ningún reparto, ninguna utilidad ni nada”.Hace 20 años, los 143 cooperativistas vendieron las minas que producían plata, plomo, cobre y zinc a la compañía Star Morning, hoy Minera Metalin, propiedad de lacanadiense Metalin Inc.Como no cumplieron el contrato, la cooperativa interpuso demanda en un juzgado federal de Chihuahua. Con los intereses, ahora reclaman un pago de aproximadamente 20 mdd.“Acabamos de ir a ver cómo va el caso, ya está en sus últimas etapas, tenemos la esperanza, un 90% de que podamos ganarlo, con un amparo que presentaron los licenciados; fuimos a ver uno de losy nos dice que en unos 15, 20 días, sale la resolución”.Además de tenerlas instalaciones, los cooperativistas tienen en resguardo maquinaria de la Minera Metalin y no las entregarán hasta recibir el fallo a favor.