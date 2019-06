Copa Oro 2019 se jugará sin VAR

Mientras que en otros torneos la implementación del VAR está confirmada, la Copa Oro de la Concacaf 2019 descartó la ayuda del videoarbitraje, hecho que podría tratarse de algo precario.Apenas a inicios de junio la International Football Association Board (IFAB), conformada por las cuatro Asociaciones del Reino Unido y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) plasmaron las nuevas reglas dentro del balompié, mismas que entrarán en vigor en todos los torneos.No obstante, el VAR todavía no es obligado en algunos certámenes como ocurre en los de Concacaf, tanto en la pasada Liga de Campeones, a nivel de clubes, y ahora en la Copa Oro, a nivel de selecciones, por lo que los árbitros seguirán sin recibir dicha ayuda.En el reglamento oficial de la Copa Oro de la Confederación de Futbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), que puede consultarse en su portal oficial, no existe ningún apartado sobre la utilización del VAR para esta edición 2019.En ligas como la MLS de Estados Unidos y en la Liga MX de México ya se cuenta con el VAR y los silbantes ya están acostumbrados a tener ese arropo tecnológico, pero en este próximo torneo de selecciones nacionales de la Concacaf esa herramienta no será utilizada.Así que la aplicación del reglamento dentro del terreno para cada uno de los partidos de la Copa Oro 2019 recaerá en los más de 40 árbitros que completaron diversas evaluaciones para ser requeridos en la competición.Para sorpresa, el catalogado mejor árbitro de la Concacaf por lo hecho en 2018, el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, no aprobó los exámenes físicos, por lo que se ausentará del evento.Al preparar a nuestros árbitros élite para la competencia principal de selecciones nacionales de Concacaf, no dejamos ninguna piedra sin mover. Los árbitros seleccionados representan lo mejor de nuestra Confederación en términos de conocimiento del futbol, capacidad técnica y preparación física", comentó el Director de Arbitraje de Concacaf, Brian Hall, una vez que se dieron a conocer los nombres de los árbitros que estarán en Copa Oro.La Copa Oro de la Concacaf contará con 16 árbitros centrales, 23 asistentes (abanderados), ocho árbitros asesores y nueve que conforman el Programa Avanzado de Árbitros Talentosos (TARP). Este es, de acuerdo al organismo, parte de la estrategia de desarrollo de la Confederación para brindar la oportunidad de trabajar con oficiales élite en preparación para futuras competiciones.