Coparmex exhorta a reconsiderar construcción de Dos Bocas

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar a un lado el ‘me canso ganso’ y hacer una reflexión profunda sobre la necesidad de construir la Refinería de Dos Bocas en Tabasco.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Gustavo de Hoyos dijo que “nuestro planteamiento para el Jefe del Ejecutivo es dejar a un lado el ‘me canso ganso’ y dar el paso a una reflexión profunda, eso es lo que le corresponde a un Jefe de Estado y nos parece que esta decisión sería muy bien recibida por los ciudadanos de cualquier preferencia política. El objetivo que se trata es cómo el Gobierno realmente ayuda a generar mayor bienestar”, enfatizó.El presidente de la Coparmex subrayó que la construcción de la refinería, es una mala decisión. “No es el momento para iniciar la construcción de una refinería. Apostarle tal cantidad de recursos a una obra de esta envergadura es una inversión improductiva, inviable y poco rentable para el país. Es una obra que hemos cuestionada por su falta de planeación rigurosa desde la definición del lugar en donde se pretende ubicar hasta las características técnicas de la obra, que distan mucho de los estándares para iniciar un proyecto de este alcance”, aseguróAl señalar que desde hace más de 40 años el Estado Mexicano no ha construido una obra de este tipo, Gustavo de Hoyos señaló que les preocupa “la inexperiencia que tiene la empresa como tal, Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía para llevar a cabo esta obra. Hace más de 40 años que no se construye por la empresa productiva del estado algo de esta naturaleza. Nos preocupa la impericia de la titular de energía, (Rocío Nahle), y el director general de Pemex (Octavio Romero Oropeza). Se les está encomendando la más importante inversión pública del Gobierno Federal a dos personas que no tienen ningún precedente en un proyecto de este tamaño”, expresó.