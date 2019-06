Coparmex pide a AMLO no distraer con mitin “innecesario y ocioso”

Todos en el País respaldamos al Presidente @lopezobrador_ para evitar la imposición de aranceles a México. Convocar a un mitin nacional de apoyo en Tijuana este sábado resulta inoficioso. Un desperdicio estratégico para construir estrategias eficaces. Lo explicamos en esta carta pic.twitter.com/AgIep24OKk — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) 6 de junio de 2019

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que el movimiento que pretende realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana con el fin de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no aplique los aranceles a productos de México es inoficioso y un desperdicio.En su cuenta de Twitter, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que una estrategia como la que se busca realizar sería ineficaz para que Estados Unidos no imponga las barreras arancelarias de 5 por ciento a partir del próximo lunes 10 de junio."Todos en el país respaldamos al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la imposición de aranceles a México. Convocar a un mitin nacional de apoyo en Tijuana este sábado resulta inoficioso. Un desperdicio estratégico para construir estrategias eficaces", aseveró.Ante esto el dirigente empresarial realizó una carta dirigida a AMLO donde solicitó que no distraiga al país con un movimiento innecesario y que deja sin capacidad de acción ante las amenazas del presidente Trump."Le solicitamos respetuosamente, que no distraiga al país con un mitin innecesario y ocioso, que le restará capacidad de acción a usted y a quienes deben tomar decisiones estratégicas e impostergables, en momentos trascendentales para el futuro económico del país", afirmó.