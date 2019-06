Coparmex pide rescatar NAIM y reconsiderar Santa Lucía y Tren Maya

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno federal a reconsiderar los proyectos del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, entre otros que se han anunciado sin contar con sus respectivos estudios técnicos.Insistió asimismo en rescatar la obra del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), sobre todo cuando el Poder Judicial concedió dos suspensiones definitivas contra la cancelación de ese proyecto.​Entrevistado en el Palacio de San Lázaro, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex, Juan de Dios Barba, remarcó la necesidad de que los proyectos de infraestructura se desarrollen con base en su viabilidad técnica, no bajo criterios de carácter político.“Si resultan viables, que se lleven a cabo; si resulta que no son viables, que se cancelen, o que se retomen aquellos proyectos que fueron cancelados por motivaciones diferentes a las técnicas”, dijo.Barba negó alguna amenaza o persecución del gobierno federal contra quienes han promovido juicios de amparo para frenar proyectos como los del aeropuerto de Santa Lucía, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con “exhibir” los intereses económicos y políticos detrás de esas demandas.“Consideramos que es lógico que haya alguna molestia del gobierno federal en el sentido de haber frenado algunos de los proyectos, pero es necesario explicar que estos recursos se han interpuesto con el objetivo de perfeccionar los proyectos y que estos cumplan con todos los requisitos; no es un tema de detener por detener, sino que tengan viabilidad técnica, financiera y ambiental”, puntualizó.Señaló que la corrupción no se combate cancelando los grandes proyectos de infraestructura.