Coparmex propone IP 3.2 mmdp para salvar economía

"COPARMEX demanda al Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de la Capital, aceptar la responsabilidad ineludible que tienen por encontrar alternativas que permitan reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales", exigió el gremio empresarial a través de un comunicado.



"Así como el Gobierno de la Ciudad ha declarado actividades económicas no esenciales, le pedimos haga una declaratoria exactamente igual para identificar a diversos programas contemplados en su administración como no esenciales y de los cuales se podría hacer una reasignación presupuestal por más de 3 mil millones de pesos", indica el pronunciamiento.



.- Al tiempo que lapresentó una serie de medidas de apoyo a comercios no esenciales en lay, en particular, del Centro Histórico, lapropuso la aprobación extraordinaria de un paquete económico de al menospara aminorar el impacto económico.La propuesta incluye, entre otras cosas, un programa de paros técnicos, a fin de que los trabajadores reciban un salario mínimo equivalente, lo cual participaría de la mayor parte de los recursos sugeridos; también, la exención temporal durante seis meses delpara empleos nuevos.Lapresentó exenciones al, pero únicamente para los comercios no esenciales del: al resto, propuso de nueva cuenta créditos deTambién, los empresarios propusieron reasignar del presupuesto 2021 destinado a PILARES, al programa Ponte Pila, a promotores culturales y a promoción y difusión de acciones de gobierno.