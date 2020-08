Coraline existió: la escalofriante novela basada en hechos reales

Escuchar Nota

"Probablemente pienses que este otro mundo es un sueño hecho realidad. Pero estás equivocada", advierte el gato a Coraline.

, a pesar de ser dirigida a un público inocente y pueril,Coraline es tan oscura que constantemente se le suele atribuir al director y productor Tim Burton, sin embargo esta película en stop-motion es en realidad una obra de, quien se basó en una historia del novelista y escritor de cómics, publicada en el año 2002, quien por cierto también es la mente detrás de la película Stardust del año 2007.La historia trata sobre una niña de 11 años, hija única que se acaba de mudar a una nueva casa con sus padres, quienes tienen un estilo de vida peculiar, mucho más liberal a la norma. Los padres comienzan a esclavizarse con actividades de jardinería y pronto terminan demasiado ocupados para pensar en su hija Coraline.La niña, aprovechando estos momentos de distracción,, su “otra” madre es especialmente divertida.En algún momento Coraline deberá decidir si su vida continuará en este “otro mundo” o en el real, sin embargo se dará cuenta que, las relaciones son crueles en ese mundo, es curioso queCoraline no debe dejar que sus ojos reales se dejen engañar por la promesa de una vida brillante e idílica en la tierra del ojo de botón.Coraline es una historia brillantemente espeluznante, tanto para niños como para adultos, aunque según Gaiman, son los adultos quienes la encuentran más aterradora.En su novela,. La película es muy apegada a la novela, sin embargo Neil Gaiman ha asegurado en varias ocasiones que se baso en una, Reino Unido.La historia trata sobre, pues sus padres habían muerto en un incendio. La anciana sobre protegía a la niña por temor a perderla, al grado de que sus vecinos jamás habían visto a la niña salir a jugar.La anciana comenzó a levantar sospechas por su crianza radical y varios niños se organizaron para entrar una noche a la mansión y poder conocer a la misteriosa niña. Sin embargo,Al acercarse a ella, descubrieron horrorizados queRápidamente concluyeron que la niña tampoco había sobrevivido al incendio, sin embargo,. Tras contarle a sus padres, ellos mandaron recluir a la anciana en un hospital psiquiátrico.La otra madre se inspiró parcialmente en La nueva madre, una extraña historia de la autora victorianaEl cuento de Clifford se ha vuelto a contar en colecciones de folklore como El tambor de la pera, y Alvin Schwartz lo renombró como "El tambor" en su libro, Historias de miedo para contar en la oscuridad.La historia original narra la vida de dos hermanas,. Un día, mientras están fuera, las hermanas conocen a una chica extraña con un instrumento aún más extraño. Ella lo llamay dice que hay un hombrecito y una mujercita adentro.Las hermanas quieren ver bailar a los pequeños, pero la niña dice que. Así que las hermanas se fueron a casa con su madre y su hermanito, pero tenían tantas ganas de ver el pequeño espectáculo que comenzaron a portarse mal.Las hermanas se espantan, pero también están seguras de que su madre está exagerando, así que van a ver a la chica extraña y su peardrum.La niña les confirma que no existe una madre con esas características. Así que; rompen todas sus tazas y tiran el pan con la mantequilla al suelo. Su madre se angustia y las castiga.Cuando regresan con la chica extraña al día siguiente,así que las niñas vuelven a casa para realizar más destrozos, Schwartz dice queAsí que regresan con la chica del peardrum por última vez y ella asegura que todavía no han sido lo suficientemente traviesas.En la historia de Clifford, la “nueva madre” derriba la puerta yLas tres historias convergen en que, los niños no pueden confiar en ellas, porque aunque es casi su madre, pero no del todo. Es casi enteramente humana y, sin embargo, no lo es.Afortunadamente en Coraline, la protagonista encuentra la manera de escapar a la “otra” madre, mientras que en sus versiones anteriores, las niñas quedaron atrapadas para siempre en la otra aterradora realidad.