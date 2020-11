Cordial, pero sin resultados, la relación con 4T

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Este primero de diciembre el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme cumplirá tres años, y para el próximo se estará calentando el ambiente político rumbo a la sucesión, aunque durante este que termina muchas cosas han pasado, algunas de las más trascendentes son las diferencias con el Gobierno federal y el carro completo que el PRI consiguió en la pasada elección de diputados locales.



“Creo que no debemos ser groseros, ni tampoco pasarnos de la raya. El Presidente es el Presidente. Hay que tenerle respeto, como me gusta que tengan respeto a las alcaldesas y alcaldes y al Gobernador, porque es principio fundamental del estado de derecho”, dijo Riquelme sobre su relación con López Obrador, aunque institucionalmente criticó que la Federación desatienda las demandas de Coahuila.



Sobre el pasado, el Gobernador aseguró que ningún exgobernador influye en su Gobierno, y sobre el futuro, declaró que el próximo año varias secretarías de su Administración tendrán cambios, porque algunos titulares buscarán cargos de elección popular.



“Ustedes saben más o menos cuáles son los secretarios que andan ahí queriendo competir en el 2021… yo no hubiera cambiado ahorita a ningún miembro de mi Gabinete”, aseguró Riquelme Solís.



Durante la entrevista exclusiva, el Gobernador también abrió la puerta a su vida privada, conflictuada por el poco tiempo que tiene para dedicarle a su familia, principalmente a su nieto que recientemente cumplió 2 años, así como a su afición por la cocina.