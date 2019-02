Corea del Sur considera apto a Trump para Nobel de la paz

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, se sumó al apoyo para que su homólogo estadunidense, Donald Trump, reciba el Premio Nobel de la Paz al destacar su liderazgo en ayudar a establecer la paz en la península coreana, indicó hoy un funcionario de Seúl.El funcionario de la oficina presidencial surcoreana, Cheong Wa Dae, señaló que ya no es probable que Moon pueda nominar a Trump para el premio anual, dado que la fecha límite para las nominaciones ya pasó."Sin embargo, es la creencia del presidente Moon que (el presidente estadunidense) es más que apto para el Premio Nobel de la Paz, ya que (Moon) ha destacado, reiteradamente, que el presidente Trump ha hecho grandes contribuciones para el establecimiento de la paz en la península coreana, al seguir con los diálogos entre Corea del Norte y Estados Unidos", dijo el portavoz presidencial, Kim Eui-kyeom.Previamente, Trump reveló que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, le había enviado una copia de su carta de cinco páginas para el comité de los premios Nobel, en la que nomina a Trump para el premio.Abe nominó a Trump al Premio Nobel de la Paz a solicitud del gobierno estadunidense, reveló el diario The Asahi Shibum, dos días después de que el mandatario anunciara la nominación.El presidente estadunidense tiene previsto mantener su segunda cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, a finales de este mes. Ambos líderes se reunieron, en junio de 2018, en Singapur.Muchos creen que Moon es un fuerte candidato, si no es el más sólido de ellos, para el Premio Nobel de la Paz, ya que los esfuerzos actuales para crear la paz en la península coreana, incluida la primera cumbre entre Kim y Trump de junio, tienen lugar tras las dos cumbres históricas entre los líderes coreanos, de abril y mayo del año pasado.Moon y Kim se reunieron por tercera vez en septiembre, en Pyongyang, destacó la agencia Yonhap.