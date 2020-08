Corea del Sur prevé lanzar piloto de red 6G en 2026

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La red 5G aún no se desarrolla completamente en buena parte del mundo; sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que gobiernos ya piensen en dejarla obsoleta, tal es el caso de Corea del Sur, que trabaja en un piloto de la conexión 6G que, se estima será 50 veces más rápido que el 5G



De acuerdo con el diario surcoreano, Business Korea, el gobierno de ese país espera comercializar “la red del futuro” entre 2018 y 2030.



En ese sentido, abundó el diario, el actual primer ministro de Corea, Chung Se-Kyun y el resto del gobierno, impulsarán primero 10 tareas estratégicas en seis áreas clave: hiperrendimiento, hiper ancho de banda, hiperprecisión, hiperespacio, hiperinteligencia e hiperconfianza, para asegurar preventivamente la tecnología.



Lo anterior, se realizará con una inversión de 200 millones de woanes (168 millones de dólares) durante cinco años y, una vez esté desarrollado el piloto, se espera aplicar la nueva red en cinco áreas clave.



En concreto, en atención médica digital, elaboración de contenido inmersivo, como serían hologramas para reuniones, creación de automóviles autónomos, desarrollo de ciudades inteligentes y su aplicación en fábricas.



Corea del Sur no es el único que ha empezado a desarrollar esta tecnología, a finales de 2018, China inició la investigación y desarrollo de la red para comercializarla a partir del año 2030.