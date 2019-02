Corona ve a Sebastián Jurado en la Selección Mayor

Jesús Corona es uno de los porteros más experimentados del futbol mexicano. Parte del mayor logro del Tricolor que es el oro olímpico en Londres 2012, además de una larga trayectoria en selección mayor y en clubes de la Liga MX.En la visita de Cruz Azul al puerto de Veracruz, el portero de La Máquina fue cuestionado sobre Sebastián Jurado, quien ha llamado la atención desde su debut en el máximo circuito. Sin dudarlo, Corona destacó que las nuevas generaciones comiencen a presionar a los veteranos."Muy bien, con muy buenas condiciones. La verdad que ha mostrado muy buenas hechuras, se ve que está bien trabajado. Un tipo también centrado, pude platicar un poco con él después del partido y se me hace un tipo sobrio, no solamente en la cancha sino fuera de ella y me da gusto. Sigue demostrando que en México hay buenos arqueros y que ahora levantando la mano Jurado"Sebastián Jurado fue convocado por Jaime Lozano para el proceso de la selección mexicana Sub-22 rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y lo que vendrá para 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Corona sentenció que de seguir Sebastián con el nivel mostrado, sin duda puede llegar a la portería nacional."Nosotros sabemos que el cambio de generación es algo natural, a mí me da mucho gusto que ahora se estén llamando nuevos arqueros, sabiendo de que uno ya tuvo sus procesos en selección nacional y que ahora que es natural que se vayan nuevas oportunidades a nuevos arqueros. Ahora no le ha tocado ir a la mayor pero yo creo que a futuro tiene todas las posibilidades manteniendo ese nivel de juego, la manera que viene trabajando, tarde que temprano lo veremos en la selección mayor", finalizó.