Coronan reina de belleza a joven con síndrome de Down en Zacatecas

, es tenaz y disciplinada. Le gusta nadar y es una deportista de alto rendimiento. En noviembre pasado se postuló para el concurso de reina de la Feria de Guadalupe, Zacatecas y ganó: este sábado fue coronada y se convirtió en la primer reina conen la historia del estado.-como la llaman su familia y amigos- platica que “cuando la invitaron a inscribirse para el casting de este certamen, pensé que ese tipo de competencias no eran para mi hija: “ya que normalmente en esos casos se les da prioridad en lo físico y se enfocan en jovencitas muy estéticas, con tallas y estaturas perfectas, pero cuando me dijeron que era una convocatoria inclusiva,”.“Le pregunté si quería entrar a ese certamen, que ahora dejaría un poco la ropa deportiva como normalmente, añade.Incluso, refiere que el día del casting, porque tenía mucho trabajo en el negocio familiar que tienen, pero Adrianita le dijo que no se preocupara que ella podía quedarse sola a esperar su turno, así que solo la encargó con las organizadoras y pasó los filtros como las demás de aspirantes.Finalmente le notificaron que ella, quienes integraron a Adriana y convivir sin distinción con ella.Desde un principio,, algo que tomó con madurez, al expresar que ya sabía que era una competencia, pero por haberla integrado en este certamen, ella ya se sentía ganadora obtuviera o no la corona.Debido a que el método para ganarmotivaba a toda su familia a hacer kermeses y venta de manzanas con chamoy, incluso, por las noches ayudaba a prepararlas, pero por ser una jovencita reconocida en el deporte y por ese reconocimiento y cariño de mucha gente le tiene, comenzaron a surgir los patrocinadores.Cada candidata realizó diferentes actividades para recabar fondos, pero el pasado jueves al realizarse el cómputo final, Adriana obtuvo el primer lugar con 53 mil 864 pesos,, respectivamente.