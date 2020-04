Coronavirus amenaza con crisis alimentaria mundial, advierten

Escuchar Nota

"Las incertidumbres generadas sobre la disponibilidad de alimentos pueden desencadenar una oleada de restricciones a la exportación", que a su vez causarían una "penuria en el mercado mundial", aseguran.

Tras la crisis financiera de 2007, "algunos países productores de arroz como India y Vietnam impusieron restricciones a la exportación pues les preocupaba las alzas de precios, lo que elevó las cotizaciones mundiales y contribuyó a crear disturbios debido a hambrunas en algunos países en desarrollo" recuerda Abby Abbassian, economista principal de la FAO, interrogado por teléfono por la AFP en Roma.



"Al proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos los países deben asegurarse que el conjunto de las medidas comerciales no perturbe la cadena de suministro alimentario", agregan los responsables de la FAO, OMS y OMC.

En un inusual comunicado común los dirigentes de tresadvirtieron sobre elExiste unpor perturbaciones derivadas de la Covid-19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro, declaran en ese comunicado común el chino Qu Dongyu, que dirige la Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el brasileño Roberto Azevedo, dirigente de la Organización mundial del comercio (OMC).Según estos escenarios,, mientras que en el otro extremo de la cadena alimentaria globalizadaPara estas tres organizaciones multilaterales es "importante", "en particular para evitar penurias alimentarias", especialmente en los países más pobres., primer exportador mundial de trigo, puede ser destinataria de semejante mensaje. Sus ministros de Economía y de Agricultura defendieron a principios de semana un proyecto para, según indicaron a la AFP gabinetes corredores en el mercado europeo de trigo.Este miércoles, a la espera de la aprobación por el gobierno de esta propuesta, Rusia decidió vender un millón de toneladas de trigo procedentes de sus propias reservas en su mercado doméstico para limitar el alza de los precios internos.Para los expertos de la FAO,Los tres organismos se preocupan también por otros factores que amenazan la cadena alimentaria mundial.La "ralentización de la circulación de trabajadores de la industria agrícola y alimentaria" bloquea numerosas agriculturas occidentales.Además, con el, estas agriculturas de países desarrollados descubren que son dependientes de: latinoamericanos en Estados Unidos, magrebíes para recoger fresas en España, mochileros europeos en Australia u obreros agrícolas de Europa del este en los campos de espárragos de Alemania...Otra fuente de inquietud son losgenerando "un desperdicio de productos perecederos".Un ejemplo de ello: en plena crisis del coronavirus en China, barcos llenos de contenedores de leche en polvo procedentes de Europa no pudieron siquiera ser descargados por falta de mano de obra en los puertos.Por otro lado los tres organismos también destacan lay "mantener las cadenas de suministro alimentario"."En períodos como éste la cooperación internacional es esencial" agregan."Debemos garantizar que nuestra respuesta ante la pandemia de la Covid-19 no cree de manera involuntaria injustificadas penurias de productos esenciales y exacerbe el hambre y la malnutrición", concluyen.Según el economista Abassin, "apenas estamos al principio de esta crisis", que no es una crisis de producción sino, sobre todo, una