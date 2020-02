Coronavirus: cómo hacer un cubrebocas casero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La crisis de salud por el surgimiento del coronavirus (COVID-19) requiere de la participación de los ciudadanos para tomar medidas preventivas encaminadas a ponerle un freno a la propagación del virus. Estas medidas incluyen el uso de cubrebocas para prevenir contagios a terceras personas.



De acuerdo al sector salud, los contagios de diversos tipos de influenza ocurren de persona a persona a través de secreciones de nariz y boca, en particular al toser, estornudar, hablar, cantar o a través del contacto directo, es decir, al tocar las manos de otras personas, en especial si se trata de un enfermo que no se las ha lavado, al saludar de beso, entre otros.



Todas estas son acciones que debemos evitar, pero complementarlas con el uso de un cubrebocas. Sin embargo, éstos escasean por la alta demanda surgida por el coronavirus.



Durante el surgimiento de la Influenza H1N1 en 2009, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomendó a la población comprar medio metro de pellón de grosor medio (F800, A500 o #87) para hacer sus propios cubrebocas. Esta cantidad de tela es suficiente para hacer 20 cubrebocas para adultos y 25 para niños.



CÓMO HACER UN CUBREBOCAS CASERO:



*Compre medio metro de pellón.

*Consiga resorte tubular o plano, muy delgado (60 cm por cada cubrebocas.

*Use hilo, agujas, tijeras, regla y lápiz.

*Haga cortes de tela rectangulares: 20 cm x 15 cm para adultos.

*Haga cortes de tela rectangulares: 18 cm x 12 cm para niños

*Corte también tramos de resorte, 60 a 70 cm para adultos y 50 a 60 cm para niños.

*Tome un trozo de tela, por los lados más cortos haga un doblez para coserlo y dejar un hueco para el paso del resorte.

*Ponga el resorte en los extremos y haga un nudo para formar el cubrebocas.



A continuación te dejamos otras opciones para crear tu propio cubrebocas: