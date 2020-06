Crean tapabocas con depósito para beber cerveza

Escuchar Nota

No cabe duda que la pandemia de coronavirus puede impulsar a la creatividad hacia límites impensados. Un tapabocas que permite consumir cerveza es la nueva sensación viral en redes sociales.En medio de la bolsa hay una boquilla, una especie de chupón, para consumir la cerveza. El depósito tiene una capacidad de 16 onzas (473 ml), lo equivalente a un latón en unidades comerciales.El tapabocas se hizo viral tras una publicación en Instagram desde la cuenta de Instagram “unnecessaryinventions” (inventos innecesarios).“The Mixer Mask, ️la forma más segura de disfrutar una fría este fin de semana de vacaciones.”, describe la publicación que muestra a un sujeto portando el cubrebocas y bebiendo su cerveza.Usuarios de la misma red comentaron “este es un invento bastante necesario”; “esto es legítimamente vendible en masa”.La publicación fue lanzada el 22 de mayo y hasta hoy lleva casi 60 mil likes.Pese a que al inicio de la pandemia de coronavirus la OMS no anunciaba entre sus recomendaciones el uso de cubrebocas, al argumentar que no existía evidencia científica de su protección, ahora aconseja su uso en lugares donde no haya distanciamiento social.La Organización Mundial de la Salud señaló que debe usarse en áreas donde se esté propagando el virus como el transporte público o tiendas.Sin embargo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, también enfatizó que los tapabocas por sí solo no protegen contra el COVID-19 y recalcó la importancia de la higiene de manos junto con el distanciamiento social.Con información de W Radio