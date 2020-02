Coronavirus, efecto dominó de una epidema de ‘muy alto’ riesgo para el mundo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- No se puede ver ni oler, pero lo seguro es que sus estragos en más de 80 mil personas convierten al coronavirus en la crisis sanitaria que más preocupación genera en el mundo, México ya reporta dos casos, mientras que en Italia los contagios aumentan y la OMS eleva a "muy alto" el riesgo de expansión.



Cada minuto sube el número de contagiados y como si se tratara de un reloj digital, que en cambio de hacer un conteo regresivo parece todo lo contrario, con el paso de las horas se aviva el temor entre las personas y agita la economía mundial.



Como si se tratara de una predicción en su momento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo como reto que de cara al 2030 se debía preparar para posibles epidemias y el 2020 se ha convertido en el mayor reto epidémico para el organismo con el COVID-19.



MAPAS INTERACTIVOS: LA RUTA DEL VIRUS



El brote de coronavirus se originó en la ciudad de Wuhan, en China, y desde que comenzaron los primeros casos desde el año pasado hasta hoy ya son 54 países los que reportan su presencia, por lo que plataformas como Google activaron un mapa en tiempo real que muestra su recorrido en China, Irán, Italia, España, Estados Unidos, entre otros.



La ruta del virus muestra también cuántas personas están infectadas alrededor del mundo (83 mil) y los fallecidos a causa del virus (2 mil 800).



La nube de coronavirus llegó a América Latina en donde ya se registraron los primeros casos: dos en México y otro en Brasil, que están siendo atendidos a través de los protocolos dictados por la OMS.



En el caso mexicano, se confirmó el primer caso en el país en un hombre de 35 años que dio positivo y que se habría infectado durante un congreso al que asistió en Italia, donde se han registrado más de 300 contagios del COVID-19.



El Gobierno de Sinaloa, estado del noroeste de México, confirmó este viernes el segundo caso de coronavirus en el país, tras realizarle una segunda prueba a un paciente que estuvo en Italia con el hombre de Ciudad de México.



Estados Unidos con 62 casos confirmados y Canadá con 14 contagios están adoptando varias medidas para evitar que se convierta en una epidemia en sus países.



Y mientras se busca controlar la situación, el mapa se ilumina cada tiempo con íconos de distintos colores: rojo con una calavera (muerte), morado con infección (caso confirmado), verde con una x (descartado) y verde con un botiquín (superado).



ITALIA, PAÍS EXPORTADOR A EUROPA Y OTROS PAÍSES



La película Contagion (2011), dirigida por Steven Soderbergh, narra la propagación de una enfermedad que se origina repentina y rápidamente, como el caso del virus originado en Wuhan que ha viajado hasta Italia en donde ya el brote deja 800 contagios y 21 fallecidos.



Lombardía mantiene a diez municipios aislados en cuarentena, mientras que el otro foco importante de Italia está en el Véneto, con una localidad bloqueada. Se trata de las "zonas rojas", con una población de unos 50.000 vecinos.



El país europeo se convirtió en el foco de la epidemia en el viejo continente. En España ya hay 33 positivos y solo uno de ellos en estado grave, mientras que en Lituania reportaron hoy el primer caso, una mujer de 39 años que retornó de un viaje a Verona (Italia) y que está siendo tratada en un hospital de Siauliai.



También Islandia registró el primer caso de coronavirus, un hombre que igualmente había regresado al país tras visitar el norte de Italia, de unos 40 años y que no se encuentra grave.



El Gobierno de Mónaco anunció que se ha registrado un caso de coronavirus en el Principado, un paciente que había sido ingresado hoy mismo en el hospital Princesa Grace y cuyo estado no es preocupante.



ASIA: EL VIAJE DEL CORONAVIRUS DE CHINA A IRÁN



Los nuevos casos del coronavirus en China parecen por instantes bajar, pero la cifra de muertes aumenta (2.788).



Los últimos datos indican que en la última jornada se registraron 327 nuevos casos y 44 muertes en toda el país. Estas cifras suponen una caída del 24,5 % en los nuevos contagios registrados con respecto al día anterior, aunque los fallecimientos superaron en un 52 % a los del miércoles.



Corea del Sur supera los 2.000 contagios y es el segundo país del mundo con más casos después de China, el Gobierno activó la alerta roja, principalmente en la región sureste, donde están centrando la mayoría de los esfuerzos las autoridades.



Como un efecto dominó, el brote se expande en Irán, donde en las últimas 24 horas se han confirmado 143 nuevos contagios, de los que ocho han fallecido, con lo que la cifra global aumenta a 34 muertos de entre 388 infectados.



En Japón ya se reportan nueve muertos y más de 900 contagios, la mayoría de ellos en pasajeros del crucero Diamond Princess.



LOS DEVACLES ECONÓMICOS



Los efectos del coronavirus en la economía mundial no son nada alentadores, el efecto boomerang empezó y las bolsas europeas registraron caídas superiores al 3 %, arrastradas por la peor semana para Wall Street desde la crisis de 2008 que cerró en rojo esta semana con un total del 12,36 % en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales.



Las mayores caídas bursátiles tuvieron lugar en las plazas de Singapur y Bangkok, donde superaron el 3 %, un efecto que también se vio en la bolsa de Sao Paulo que se desplomó un 8,36 % en el acumulado semanal para cerrar con 104.171 puntos.



La cadena de televisión estadounidense CBS suspendió el rodaje de su exitoso concurso "The Amazing Race", que consiste en una carrera alrededor del mundo, por precaución ante posibles contagios del coronavirus.



La fabricante de la cerveza Corona, la multinacional belga Anheuser-Busch InBev, también se afectó en sus ventas en China que han bajado 285 millones de dólares.



La Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB por sus siglas en alemán) anunció la suspensión del evento, considerado el mayor del mundo, que se tenía previsto celebrar entre los próximos 4 y 8 de marzo, por el virus.



El mundo de la cultura también toma medidas en todo el mundo ante la incertidumbre de la expansión del coronavirus, de modo que varias giras, conciertos y recitales han sido ya cancelados en Japón, Corea del Sur e Italia.