Coronavirus en México, más letal que en EU y China

Escuchar Nota

.- Enfallece 9.4 por ciento de las personas que se contagian por el nuevo, que produce la enfermedad; esta media se ubica como la décima tasa de letalidad más alta en el mundo entre una lista de 137 países que registran al menos una muerte por esta enfermedad.De acuerdo con un comparativo internacional, el país se ubica por debajo de naciones que registran severos problemas de saturación hospitalaria como Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia, las cuales presentan índices mayores a 13 por ciento.Sin embargo, las probabilidades de que un enfermo muera enson mayores que en otros países del área, como, donde los indicadores se ubican en 6.85, 5.64 y 5.23 por ciento, respectivamente. Incluso supera a, que registró una media de 5.5 por ciento.Laha señalado que la tasa de letalidad global se ubica en 6.9 por ciento; no obstante, 17 países superan esta media de muertes por cada 100 infecciones actualmente. Hasta el corte de ayer, las autoridades federales señalaron que en el país se han registrado 13 mil 842 transmisiones dey mil 305 perdieron la vida por complicaciones de la enfermedad.En repetidas ocasiones el subsecretario de, ha explicado que la población cuenta con ciertas características que aumentan los índices de mortalidad en la población joven, como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.La tasa de letalidad en México ha mostrado un incremento sostenido desde que se dio la primera muerte por covid-19 el 18 de marzo. Datos de larevelan que al 31 de marzo el índice se ubicaba en 2.5 muertes por cada 100 casos positivos.Para el 10 de abril, las defunciones ya representaban 5.6 por ciento de los contagios, pero dos días después la cifra creció a 6.4, un número mayor que la media mundial de letalidad, que en ese entonces se ubicaba enActualmente la letalidad del virus en el país alcanza un índice de 9.4 muertes por cada 100 contagios, lo que significa que en apenas 13 días se presentó un aumento de 3.2 por ciento.Además, las personas que están en un estado crítico pueden presentar mayores niveles de riesgo.En la conferencia del 22 de abril,informó que ocho de cada 10 pacientes que requieren intubación pueden morir, ya que no existe una cura para el virus.Actualmente, en el país hay 19 entidades que presentan una tasa mayor que el promedio nacional, siendolos casos más llamativos, tras registrar una letalidad de 23, 18 y 15 por ciento, respectivamente.De acuerdo con la OMS, el virus que provoca covid-19 es 10 veces más mortífero que el responsable de la gripa A (H1N1) que surgió a principios de 2009; “sabemos que el covid-19 se propaga rápidamente y sabemos que es letal: 10 veces más que el virus responsable de la pandemia de la gripe de 2009”, explicó el director del organismo, Tedros Adhanom.La organización ha invitado a que las naciones realicen campañas masivas de diagnóstico de covid-19 a la espera de tener una vacuna que es necesaria “para interrumpir totalmente la propagación” del virus.El subsecretarioafirmó que hasta el momento la ocupación de las camas de hospital con pacienteses deDetalló que en todo el país, una red de 610 hospitales atenderán a pacientes contagiados por el nuevo, que representan, de las que se tiene disponible 78 por ciento: 8 mil 283 camas, aunque no todas son de terapia intensiva.En conferencia, explicó que se integró laque se compone del sistema de hospitalesque integran gobiernos estatales e instituciones nacionales de Salud.“Esta red tienen hasta ahorita definidos 610 hospitales, hace unos días mencioné 733, porque es la expectativa”; no obstante, explicó el funcionario, hasta el momento se tiene registrado 85 por ciento de los 610 hospitales (520 unidades de salud).El subsecretario López-Gatell destacó que Ciudad de México tiene 53 por ciento de camas disponibles en distintas instituciones y detalló que la disponibilidad de camas con ventilador para atender a personas críticamente enfermas es de 310 de 848 camas disponibles en la capital, es decir, se ha ocupado 27 por ciento.Mientras que estados como Tabasco tiene 24 por ciento de ocupación, en Tamaulipas solo se ha ocupado 5 por ciento; en Estado de México se tiene 40 por ciento de ocupación de camas, y en cuanto a camas en terapia intensiva se han ocupado 145 de las 616 camas disponibles para pacientes críticos.Información por Milenio