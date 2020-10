Coronavirus incontrolable; ambulancias atienden un caso por hora en Chihuahua

Escuchar Nota

de brindar la atención prehospitalaria a los fronterizos, al narrar el aumento de casos que han palpado a través de su trabajo., ya teníamos días que nos íbamos en saldo blanco de Covid”, narró un paramédico de URGE, la cual realizó una reconversión de emergencia urbana para atender únicamente casos del nuevo coronavirus.“Todas las ambulancias de URGE se convirtieron ya nada más a servicios de Covid, tenemos tres ambulancias yDe acuerdo con el ingeniero Efrén Matamoros, director de Protección Civil,Alberto Jasso, paramédico de ambulancias privadas, destacó también el incremento que han registrado desde principios de octubre, además de la solicitud para realizar traslados fuera de la ciudad, debido a la saturación de los hospitales en Juárez.Aunque el principal destino, hasta hace unos días, era Chihuahua, d“Aquí Centro Médico y Star Médica están llenos, entonces mucha gente se está pidiendo ambulancias particulares para irse a Chihuahua, pero mucha gente se está yendo en sus vehículos particulares también, eso sí me consta, la bronca es que allá se está llenando también”, informó otro rescatista.Los paramédicos destacaron la problemática a la que se están enfrentando actualmente en la ciudad para que sean recibidos los pacientes en los hospitales.“Estamos batallando porque se quedan las ambulancias paradas afuera de los hospitales por falta de camas, esperando a que se dé de alta uno o fallezca uno para liberar camas. Por ejemplo, el Hospital General ya está esperando a depurar y está la reconversión,Mientras que el Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es completamente Covid, el 35 y el 6 se están reconvirtiendo para ser híbridos y atender en un edificio a los enfermos de Covid y en los otros edificios al resto de los enfermos.“Ahorita lo que hay es mucha comunicación. El Centro Regulador de Urgencias habla a los hospitales, y nos dicen ‘estoy lleno, no me traigas aquí, manda al 66’, entonces todo se manda al 66. O nos dicen que ‘el Seguro Viejo ya tiene camas’.“Se nos está saliendo de las manos y no se pone las pilas la gente, no entiende.