‘Coronavirus’, lo más buscado en internet en 2020; no sorprende a nadie

Escuchar Nota

Madrid.- No ha sorprendido a nadie; la palabra "coronavirus" ha sido el término más tecleado en el buscador más popular de internet (Google) y el que más ha crecido en todo el mundo.



Las palabras más tecleadas por los internautas en el mundo han sido, por este orden: "coronavirus", "election results"; "Kobe Bryant"; "zoom"; "IPL"; "India vs New Zealand", "coronavirus update"; "coronavirus symptoms"; "Joe Biden"; y "google classroom".



Los datos sobre los términos más buscados los ha dado a conocer hoy Google, que ha señalado que -en medio de la pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2- las consultas de los internautas se han centrado mayoritariamente en intentar conocer lo que estaba ocurriendo en relación con esta crisis.



El buscador ha clasificado también cuáles han sido las noticias por las que más se han interesado los internautas en el mundo, y además de por todo lo relacionado con el coronavirus y las elecciones estadounidenses, ha destacado las búsquedas relacionadas con Irán, Beirut, "hantavirus", "Tesla Stock" , o con el movimiento "Black Lives Matter".







Entre los actores que más interés han despertado figuran Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bachchan, Ricky Gervais, Jada Pinkett Smith, Justin Hartley, Lea Michele, Eleazar Gómez y Ansel Elgort, según ha desvelado hoy Google, que ha señalado también cuáles han sido los deportistas cuyos nombres más se han tecleado: Ryan Newman, Michael Jordan, Tyson Fury, Tom Brady y Mike Tyson.



Las personalidades más "buscadas" han sido, por este orden: Joe Biden, Kim Jong Un, Boris Johnson, Kamala Harris, Tom Hanks, Jacob Blake, Kanye West, Ghislaine Maxwell, August Alsina y Ryan Newman, y entre las que han fallecido durante los últimos meses, las que más interés han suscitado en el buscador han sido Kobe Bryant, Naya Ribera, Chadwick Boseman, Sushant Singh Rajput y George Floyd.



En España los internautas se han interesado también masivamente por "cómo hacer pan casero", por cómo "hacer mascarillas de tela", por conocer "cuándo abren las peluquerías", por saber "cuándo acaba el estado de alarma", o por qué la gente se lanzó masivamente a comprar papel higiénico.