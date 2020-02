Coronavirus no es terrible ni fatal: AMLO

Escuchar Nota

Tras confirmarse primer caso de coronavirus en el país , el presidente López Obrador pidió a los mexicanos estar tranquilos, pues la enfermedad no es 'terrible' ni 'fatal'.Asimismo, insistió en que"No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal,", dijo en conferencia mañanera."Primero, estamos preparados para enfrentar, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos".El mandatario aseguró que se estará informando oportunamente a la población sobre la situación del"Vamos a estar constantemente informando, como lo hemos venido haciendo, diario se va a estar informando para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que no haya una psicosis colectiva de miedo o de temor porque hay quienes no actúan con ética y vuelan, quienes no informan con objetividad", comentó.En tanto,"Esta es una situación anunciada y llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a su solidaridad y acompañamiento de situaciones, llamar a la participación de todos", expresó."Lo primero es la tranquilidad, pero no el ocultamiento, seguir los protocolos, las indicaciones con confianza a los médicos, a las enfermeras y a uno mismo porque el autocuidado es muy importante".Sostuvo que es necesario prevenir para evitar que los casos se dispersen y se magnifiquen por falta de cuidados.