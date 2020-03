Coronavirus no es una emergencia: Secretaría de Salud

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A diferencia de la epidemia de Influenza AH1N1 registrada en 2009, México no fue el inició del Coronavirus, como ocurre actualmente con China, expresó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al explicar las diferencias que existen con la presencia de este padecimiento que afecta a varios países alrededor del mundo y que en México hay cuatro casos confirmados.



En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, expresó que las autoridades federales deben conocer el comportamiento de Coronavirus gracias a los antecedentes emitidos tras los casos registrados en China y en otras naciones.



Subrayó que la presencia del Coronavirus en México será de corta duración y subrayó que no es una emergencia, tras analizar la situación con diversos organismos especializados.



Expresó que a diferencia de la Influenza AH1N1, que, si fue considerada una epidemia de emergencia, eso no ocurrirá en México con el Coronavirus.



En su participación, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, reiteró que el riesgo de contraer el virus en este momento es bajo, por lo que llamó a la población a continuar realizando sus actividades con normalidad.



Se refirió además a los métodos que se emplean para mitigar el virus, en este sentido exhortó a la sociedad a continuar aplicando las medidas de higiene emitidas en días pasados, como lo son, lavarse las manos con agua y jabón, o bien, gel con base de alcohol al 70 por ciento, el estornudo de etiqueta no escupir en la vía pública, desinfectar y limpiar áreas como las superficies de mesas, escritorios, manijas de la puerta, pasamanos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.







Con información de Excelsior.