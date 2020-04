Coronavirus no frena al Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía

Escuchar Nota



, cuya suspensión durante la emergencia por el coronavirus Covid-19 puede tener efectos irreversibles para su operación.A través de untambién incluyó a las empresas y plataformas de comercio electrónico en el rubro de empresas de mensajería cuya actividad es esencial, mismas que podrán operar siempre y cuando cumplan con las medidas extraordinarias establecidas por la SSa frente a la contingencia por el Covid-19.Especificó quedurante la contingencia única y exclusivamente para continuar con estos proyectos.Además, se aseguró de que los contratos existentes y considerados como indispensabes para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúen operando.para que pueda continuar el suministro, además de que deberán de cumplir con las prácticas necesarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2 o Covid-19.Lo anterior es parte del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos relacionados con las actividades descritas en los incisos c y e de la fracción II del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2- publicado el 31 de marzo del 2020.Por actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación, referidas en la parte final el inciso c), fracción II, ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se entenderán las siguientes:Empresas de producción de acero, cemento y vidrio, así como los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos de los sectores público, privado y social.Las empresas de producción de acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación; para ello deberán informar a la Secretaría de Economía a través del correo electrónico:, conforme al Anexo 1, en un término no mayor a 24 horas a partir de la publicación de los presentes Lineamientos, el número total de trabajadores que para dicho efecto resulte indispensable. Asimismo, deberán cumplir con las prácticas señaladas en la fracción III, del Artículo Primero del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con los compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.