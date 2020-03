Coronavirus no justifica despidos: STPS

Escuchar Nota

“Hacemos un llamado enfático a las empresas que han incurrido en estas prácticas a rectificar y cumplir con la ley. Las y los trabajadores pueden recibir asesoría jurídica y defensoría legal por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo marcando al 800-717-2942 y al 800-911-7877”, manifestó.



Laadvirtió que la alerta sanitaria por la pandemia de Coronavirus no justifica que diversas empresas estén echando mano de despidos laborales y no cumplan con la ley, por lo que hizo un llamado “al diálogo” entre las partes.Subrayó la necesidad de refrendar la solidaridad y la corresponsabilidad en las relaciones laborales, además, dejó claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.En tal sentido, la dependencia destacó que el diálogo social debe ser la vía para que trabajadores y empleadores alcancen acuerdos benéficos para ambas partes en aras de garantizar la viabilidad de las empresas, pero también la estabilidad en el empleo.