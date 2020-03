Coronavirus podría matar a 1.8 millones de personas en el mundo

Escuchar Nota

Reino Unido.- La epidemia del coronavirus podría causar hasta 1.8 millones de muertos en el mundo, a pesar de las estrictas medidas para reducir su expansión, según un estudio divulgado el jueves por el Imperial College de Londres.



Esas hipótesis se basan en simulaciones matemáticas, a partir de los datos que se conocen del Covid-19 (contagiosidad, mortalidad, etc.) y no constituyen "predicciones", resaltaron los autores del estudio.



Un informe precedente del Imperial College a mediados de marzo evaluaba la cifra de defunciones en 510 mil en el Reino Unido, y una tasa de contagio del 81%, en el caso puramente hipotético que no se tomara ninguna medida.



Esa publicación fue criticada por la comunidad científica a causa de su metodología.



Ahora los autores aventuran que si no se hubiera tomado ninguna medida en especial contra la pandemia, ésta acabaría afectando a la práctica totalidad de la población mundial.



Pero introduciendo en el modelo matemático variables en función de las medidas que se están adoptando en los distintos países, así como las diferencias económicas, de edad, de cuidados sanitarios, etc., la cifra final es del orden de 1.82 millones de muertos en el planeta, para una base de contagiados de 470 millones.



El estudio "solo da pistas sobre las trayectorias posibles (de la epidemia) y el impacto de las medidas para ayudar a reducir la difusión del virus, basado en la experiencia de los países afectados al inicio de la epidemia", explican los autores.