Coronavirus pudo haber iniciado en Francia, revelan expertos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una investigación hecha por científicos franceses reveló que en la región del Alto Rin, frontera entre Francia y Alemania, se registraron 'neumonías atípicas' que coinciden con los síntomas del coronavirus.



Algunos casos de neumonías atípicas que coinciden con el diagnóstico de COVID-19, registrados a mediados de noviembre, fueron identificados por investigadores de la región del Alto Rin en Francia, frontera con Alemania, lo que podría mostrar que existieron en ese país casos anteriores a los primeros identificados en China.



El radiólogo Albert Schweitzer aseguró que como parte de una investigación estudió todos los casos de neumonías atípicas que llegaron a su centro desde el 12 de octubre hasta el 30 de abril para verificar el momento de la llegada de la enfermedad a su región.



Mientras que en los primeros escaneos no se encontraron anomalías cercanas a COVID-19, a partir del 16 de noviembre se identificaron dos casos en los que coinciden los signos regulares de pacientes positivos y que se pueden observar en los pulmones, derivados de esta enfermedad, de acuerdo con el diario Le Figaro.



Entre los últimos días de noviembre y diciembre, cuando se notificaron los primeros casos de este padecimiento en China, los médicos franceses encontraron 12 pacientes que tuvieron signos parecidos a lo que ahora se conoce como COVID-19.



Los investigadores dividieron los estudios en tres categorías, la primera para aquellos casos que no tienen ninguna relación con los signos de COVID-19, la segunda para los de signos típicos, y la tercera para aquellos con algunos rasgos compatibles con este padecimiento.



Hasta ahora no se ha notificado si a estos pacientes ya les aplicaron pruebas serológicas para confirmar si fueron portadores, en algún momento, de este virus.



El estudio es parte de un esfuerzo nacional de investigadores que han intentado localizar los primeros casos de esta nueva cepa de coronavirus en el país, después de que un médico asegurara que sus primeros pacientes con este cuadro clínico los atendió a finales del mes de diciembre.



De acuerdo con Yves Cohen, jefe del área de resucitación de los hospitales Avicenne y Jean Verdier, quien a principios de mayo dio una entrevista a BFMTV, el primer caso de COVID-19 en el país no se presentó a finales de enero, sino en diciembre.