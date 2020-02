Coronavirus también puede transmitirse a través del excremento

Escuchar Nota

puesto que ha cobrado la vida de alrededor de 723 personas y ha dejado otras 34 mil 598 más infectadas en China, mientras que en otras partes del mundo van unos 288 infectados., tras los resultados de un estudio realizado a pacientes con síntomas en la parte abdominal y con heces blandas.De acuerdo con una investigación publicada en Journal of the American Medical Association, el 10 por ciento de 138 pacientes presentaron diarrea y náuseas, uno o dos días antes de que registraran fiebre y dificultad para respirar.El profesor clínico de patología en la Universidad de Hong Kong, John Nicolls, detalló que las letrinas en cuclillas, las cuales son comunes en el gigante asiático, no tienen cubiertas, por lo que, al no lavarse la manos correctamente después de utilizar el baño podría ser motivo para que se transmita por esa vía.El virus, que habría salido de un mercado de pescados y mariscos de la ciudad de Wuhan, ha afectado a miles de personas de diferentes regiones del globo terráqueo. Apenas, un argentino que se encontraba entre los pasajeros del crucero Diamond Princess que fue puesto en cuarentena en el puerto de Yokohama, se convirtió en el primer latino portador tras ser diagnosticado con la enfermedad.Según reportes del ministro de Salud, Ginés González García, informó que se trataba de un adulto mayor, sin embargo, ya estaba siendo atendido por los expertos y “aplicando el protocolo como corresponde”; además del hombre, aproximadamente ocho viajeros argentinos más estarían bajo observación.En tanto que, el ministro de Salud de Japón, Katsunobu Kato, confirmó sobre 41 personas que resultaron infectadas a bordo de dicha embarcación, sumando un total de 61 casos.