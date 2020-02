Coronavirus: Tras horas de confusión, crucero llega a Cozumel

Escuchar Nota

Confirma la Secretaría de Salud de Quintana Roo que else encuentra en elEl arribo del crucero Meraviglia, de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), aAl crucero, con más de 6 mil personas a bordo,. Cuando se informó que la embarcación se dirigía hacia, la Agencia Consignataria del Sureste, que regula la actividad de cruceros, canceló su atraque en la terminal Punta Langosta.Minutos después, la misma agencia emitió otro oficio en el que se autorizaba atracar a la embarcación en la banda exterior de la terminal de cruceros desde “el 26 de febrero de 2020, de las 21:30 horas, hasta las 18:00 horas del día 27 de febrero de 2020.""Se invalida el aviso de cancelación enviada previamente debido a la rectificación del arribo por sanidad internacional en Cozumel, Q. Roo”, se precisa en el segundo texto.Laaclaró que a bordo de la embarcación viajaEl operador de cruceros MSC informó que el pasajero sospechoso de coronavirus eraEn otro reporte, informó que recibió “la autorización formal y definitiva de las autoridades sanitarias locales de Quintana Roo, México, para poder llegar a Cozumel”. Sin embargo, por la noche el alcalde de Cozumel,La gente se reunió frente a la isla de Cozumel para exigir que los pasajeros no desembarquen hasta que no se les tome la temperatura. Con información de agencias