Coronavirus volverá cada año, advierte experta

Ciudad de México.- México.- De acuerdo con Rosa María del Angel, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), la pandemia del coronavirus no terminará una vez que concluya el primer brote, sino que el patógeno estará presente cada año, aunque aseguró que las medidas que se emplean actualmente no serían las mismas, pues más de la mitad de la población podría haber tenido contacto con la enfermedad.



La investigadora comentó que el virus actúa como otros coronavirus, dando como ejemplo el que genera la gripe. Asegura que, si el virus vuelve a presentarse en el país, el número de contagios no será el mismo, pues cierta parte de la población ya habría tenido contacto con este, además de que para ese entonces podría existir ya una vacuna para protegerse.



La investigadora enfatizó que la obtención de un medicamento tomara tiempo pues el proceso conlleva varias etapas.



La experta recordó que los coronavirus son una familia de virus capaces de provocar enfermedad como un resfriado común, hasta enfermedades graves como el SARS.



Con información de TeleDiario.